В музее Таганрога открылась выставка графических изображений животных

В Таганроге Литературный музей А.П. Чехова представил выставку «В мире животных». Её основу составили графические изображения животных из коллекции Ростовского областного музея изобразительных искусств.

Анималистика – древнейший из жанров изобразительного искусства, возникший задолго до появления письменности. Первые образцы анималистики — наскальные рисунки, выполненные доисторическими художниками десятки тысяч лет назад. Современные ученые предполагают, что это творчество имело оккультный характер и преследовало прагматическую цель привлечения удачи на охоте. Как бы то ни было, сохранившиеся наскальные рисунки, изображающие животных, в том числе в сценах охоты, свидетельствуют об огромном таланте их авторов.

Благодаря книгопечатанию анималистика получила новый импульс к своему развитию: наверное, любой ребенок обожает книжки про зверюшек с картинками. К слову, Чехов для детей написал только два рассказа (это – «Каштанка» и «Белолобый»), но они оба – про животных, в первую очередь – про его любимых собак.

На выставке представлены графические работы наших земляков – художников Донского края: черно-белые литографии Владимира Бегмы, литографии и эстампы Валентина Даниленко, черно-белые и цветные литографии Александра Шендерова, листы в технике тушь, перо Александры Волковой. Кроме того, в экспозиции – несколько работ известного советского художника и писателя Евгения Чарушина.

Выставка дополнена фондовыми предметами Таганрогского музея-заповедника из коллекций «Скульптура», «Керамика», «Пластмасса» и «Камень».

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко на открытии выставки выразила признательность, с одной стороны, коллегам из областного музея изобразительных искусств, с другой – заведующей Литературным музеем А.П. Чехова Виктории Кондратьевой и всему возглавляемому ею коллективу. Большинство первых посетителей выставки составили учащиеся Таганрогской детской художественной школы, носящей имя основательницы художественного образования в нашем городе Серафимы Иасоновны Блонской, которая успешно творила в разных жанрах, в том числе в жанре анималистики.

Владимир Прозоровский, фото автора