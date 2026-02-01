В Таганроге театрализованный вечер в честь дня рождения писателя устроили в «Лавке Чеховых»

В Таганроге в день рождения Антона Чехова в музее «Лавка Чеховых» состоялось театрализованное представление «Хорошо вспомнить о таком человеке…». Мероприятие, режиссёром-постановщиком которого выступила заведующая музеем Наталия Ермоленко, предложило гостям особый взгляд на личность писателя через воспоминания его современников и музыку, которую он ценил.

«У меня болезнь: автобиографофобия. Читать про себя какие-либо подробности, а тем паче писать для печати – для меня это истинное мучение», – признавался Антон Павлович Чехов.

Он не любил говорить о себе, старался не давать интервью и лишь перечислял сухие факты из своей жизни, если уж приходилось. Поэтому в основу литературно-музыкальной композиции легли не его собственные записи, а воспоминания Горького о нём. По словам Максима Горького, всю жизнь Антон Чехов «прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренно свободен».

Чехов очень любил музыку. Слушание музыки давало писателю ощущение радости жизни. Пока в музее собирались гости, стены дома наполняли звуки флейты. Концертмейстер Таганрогского музыкального колледжа Полина Котина исполнила темы пьес из «Детского альбома» Чайковского, самого любимого композитора Чехова.

В концерте приняли участие учащаяся Таганрогской детской школы искусств Анна Казьменко и преподаватели фортепианного отделения Ольга Клушина, Мария Лавренюк, Елена Назарова. В их исполнении прозвучали произведения Глинки, Чайковского, Рахманинова.

В роли ведущего (Артём Карпенко, учащийся лицея №28) по «глубокому, мягкому, точно матовому голосу» безошибочно угадывался сам Чехов.

Участники Студии театральных миниатюр «Подмостки» (рук. Наталья Фролова) Таганрогской санаторной школы-интерната инсценировали рассказ Чехова «Размазня».

Галерею образов, упомянутых Горьким в очерке «А. П. Чехов», представили музейные смотрители Светлана Ярцева и Галина Шагалова, а также научный сотрудник музея Татьяна Скрипка. Кстати, по окончании представления Татьяна Владимировна провела интереснейшую экскурсию по двум этажам дома, который семья Чеховых арендовала в 1869-1874 годах.

В театрализованном представлении Наталии Ермоленко был соблюдён даже принцип «Чеховского ружья». Гостиную украшал старинный фотоаппарат из фондов музея, про который Чехов мог бы сказать: «Нельзя ставить на сцене фотоаппарат, если никто не имеет в виду фотографировать из него. Нельзя обещать». И вот на сцене юноша-юрист из очерка – «страстный поклонник фотографии». И зрители улыбались ему в объектив, и «вылетала птичка».

А ещё зрители угощались мармеладом и традиционным именинным пирогом. Сладким любил угощаться и сам Антон Чехов. Он очень любил домашнее варенье и сдобный пирог с курагой, а обед без десерта и вовсе считал неудачным.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге к 130-летию чеховской «Чайки» приурочили уникальную выставку.

Вера КАРДАШ, фото автора