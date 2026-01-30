В Таганроге к 130-летию чеховской «Чайки» приурочили уникальную выставку

29 января, в день 166-й годовщины со дня рождения А.П. Чехова, в Таганрогском музее-заповеднике открыта театрально-художественная выставка «От Константина до Константина. В поисках новых форм», организованная совместно с Музеем МХАТа.

В выставочном зале Литературного музея А.П. Чехова, в котором развёрнута выставка, впервые представлена более чем столетняя история постановок знаменитой чеховской пьесы «Чайка» на сцене Московского Художественного театра.

Название выставки отсылает к двум ключевым Константинам: режиссёру Константину Станиславскому, впервые поставившему пьесу, и Константину Треплеву – её главному герою, искателю новых форм в искусстве. Экспозиция прослеживает эту линию преемственности и вечного поиска, раскрывая, как менялось прочтение гениальной чеховской драматургии в зависимости от эпохи.

Центральными экспонатами выставки из музея МХАТа стали реликвии легендарной премьеры 1898 года (программа первого спектакля, зарисовки декораций, макет «Сада» художника Виктора Симова); эскизы театральных декораций разных лет; подлинные платья Ирины Аркадиной для блистательных актрис МХАТа Ирины Мирошниченко и Татьяны Лавровой; галерея образов Константина Треплева в исполнении великих актёров МХАТа – Всеволода Мейерхольда, Андрея Мягкова и других.

Из фондовой коллекции Таганрогского музея-заповедника на выставке представлены материалы, посвященные постановкам «Чайки» на сцене Таганрогского ордена «Знак Почёта» театра имени А.П. Чехова разных лет.

В 166-й день рождения Антона Павловича на его родине рады были приветствовать гостей из Москвы, представляющих выставку – заместителя директора по выставочно-просветительской деятельности Музея МХАТа Марфу Бубнову и заведующего отделом по выставочно-экспозиционной работе музея Ольгу Манееву.

«Не устаю повторять, что Чехов и в XIX, и в XX, и в XXI веке – самый современный автор, у которого в каждом герое, даже малозаметном, подчёркнут такой характер, такое отношение, что люди во всех странах до сих пор ощущают живое соприкосновение с этими героями, – отметила Марфа Бубнова. – Такие чудесные мгновения, происходящие на сцене и в зрительном зале, бесценны, удивительны и неповторимы. А началось всё с чудесного мгновения встречи тогда ещё молодого драматурга Чехова с такими же молодыми режиссёрами Станиславским и Немировичем-Данченко… На выставке нам удалось впервые представить семь постановок «Чайки» разных лет – в разных исполнениях, в разных подходах к роли Треплева. И нам хотелось, чтобы в каждой из них, конечно же, «звучал» голос Антона Павловича, потому что наша выставка – этот наш мини-спектакль – посвящены великому Чехову и театру».

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко рассказала, что совместный выставочный проект музеев Москвы и Таганрога готовился несколько лет – обдумывался, рождался в спорах и дискуссиях:

«Потому вдвойне приятно и удивительно, что открытие выставки состоялось в день рождения Антона Павловича Чехова. В Таганрог привезены уникальные экспонаты, и сегодня можно сказать, что мхатовская «Чайка» – здесь, на родине великого писателя и драматурга! Только он умел о самых обычных человеческих страстях и чертах характера рассказать так проникновенно, искренне и тонко, что это понятно и близко каждому человеку. В этом и есть ответ на вопрос, почему во всём мире продолжают читать и ставить Чехова».

Елизавета Липовенко тепло поблагодарила московских коллег за сотрудничество, вручив им альбом-каталог «Личная библиотека А.П. Чехова. Избранное», который недавно удалось переиздать при поддержке Ростовского отделения №5221 Сбербанка России.

Заместитель донского губернатора Андрей Фатеев, который вместе с министром культуры Ростовской области Анной Дмитриевой принимал участие в мероприятиях, посвящённых 166-й годовщине со дня рождения А.П. Чехова в Таганроге, подчеркнул уникальность выставки двух музеев:

«К каждому дню рождения Антона Павловича – будь то юбилейная дата, как в прошлом году, или не юбилейная, как сейчас – реализуются значимые проекты, делается многое для сохранения и развития его наследия. Чехов нас всех объединяет в этой работе, и надеюсь, так будет ещё многие годы. Рассчитываю, что жители и гости Донского края смогут познакомиться с выставкой, которая будет работать до конца марта».

Источник: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника