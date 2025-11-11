Главная » #Безопасность

В Таганроге светофор на улице Чехова переведут в автоматический режим

11 ноября

11 ноября в Таганроге будут проведены работы по отключению и демонтажу кнопки вызова пешеходного устройства на светофорном объекте, расположенном на улице Чехова, 269.

Как сообщили в городской администрации, сделают это на основании решения комиссии, в состав которой вошли представители МКУ «Благоустройство» и подрядной организации ООО «Стройкомплекс-Т». Решение также согласовано с Госавтоинспекцией Таганрога. Теперь светофор будет переведен в автоматический режим работы.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге приступили к ремонту тротуара на улице Большой Бульварной.

Фото из архива

