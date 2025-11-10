В Таганроге приступили к ремонту тротуара на улице Большой Бульварной

В Таганроге в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе» начался ремонт тротуара на улице Большой Бульварной. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сейчас специалисты подрядной организации ведут демонтаж бетонных плит в районе Дворца творчества и подготавливают территорию для устройства асфальтобетонного покрытия.

«В рамках контракта запланировано восстановление асфальтобетонного покрытия на участках с высоким износом. А также замена и установка тротуарного поребрика», — уточнила она.

Все работы должны быть окончены 25 ноября. Напомним, что в нынешнем году в Таганроге благодаря губернаторской программе «Сделаем вместе» завершены 11 проектов.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге устанавливают водоотводные бетонные лотки у «Черного моста».

Фото tagancity.ru