В Таганроге суд смягчил меру пресечения двум обвиняемым по делу о взятках в городском морге

Таганрогский городской суд смягчил меру пресечения для двух сотрудниц бюро судебно-медицинской экспертизы, обвиняемым в получении взяток. Решение было принято 6 марта нынешнего года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, суд постановил заменить заключение под стражей на домашний арест для Оксаны Терземан и Олеси Хань. Срок их домашнего ареста продлен до 31 марта 2026 года. Третья фигурантка дела, Лиана Юсупова, и ранее находилась под аналогичной мерой пресечения. В период домашнего ареста им запрещено общаться со свидетелями по делу и их родственниками, а также использовать средства связи и интернет.

Напомним, что согласно материалам следствия, Оксана Терземан обвиняется по 22 эпизодам получения взятки, а Олеся Хань — по двум. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2025 года на основании материалов УФСБ. По версии следствия, заведующий врач судебно-медицинский эксперт Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и двое ее подчиненных, действуя в составе организованной группы, длительное время получали незаконные денежные вознаграждения за организацию внеочередных вскрытий, подготовку тел к погребению и выдачу необходимых медицинских свидетельств о смерти.

Фото из архива