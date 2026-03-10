В Ростовской области бывший сотрудник ГАИ обвиняется в систематическом получении взяток

Следствие направило в суд уголовное дело о взятках бывшего госавтоинспектора в Ростове.

В донской столице завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, обвиняемого в систематическом получении взяток.

По данным следственных органов, в период с июня по август 2025 года госавтоинспектор, используя служебное положение, неоднократно получал денежные средства от местной жительницы. Взятки, общая сумма которых составила 38 тысяч рублей, передавались за содействие в ускоренном оформлении регистрационных действий для обращавшихся граждан.

Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину», — сообщает региональный Следком.

Отмечается, что женщина, передававшая деньги, добровольно обратилась в правоохранительные органы с явкой с повинной. Уголовное дело в ее отношении было выделено в отдельное производство. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что на Дону под суд пойдет бывший инспектор ДПС, который получил взятку от нетрезвого водителя.

Фото: Следком по РО