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В Таганроге стартовала вторая смена трудового отряда «Юный экскурсовод»

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Вторая смена отряда включает мастер-классы от действующих гидов и работу с архивами.

Новости Таганрога

На базе Станции юных туристов началась вторая смена трудового отряда «Юный экскурсовод». Для школьников это не просто летняя занятость, а возможность попробовать себя в профессии экскурсовода. Ребята учатся работать с группами, развивают навыки публичных выступлений и осваивают правила безопасности на маршрутах. Проект реализуется в рамках регионального инициативного трека «Всё лучшее — детям» и направлен на создание условий для гармоничного развития детей, их культурного и образовательного роста.

В программу второй смены входит погружение в теорию экскурсоведения, практика разработки собственных пешеходных маршрутов, мастер-классы от действующих гидов города, первые выходы к реальным группам слушателей под руководством наставников, а также работа с историческими источниками и архивными фотографиями.

Перед памятными датами участники смены провели для воспитанников лагерей дневного пребывания театрализованную иммерсивную экскурсию. Кроме того, они организовали конкурс рисунков по произведениям А. П. Чехова, викторину на знание биографии писателя, небольшие театральные постановки и экскурсионное сопровождение по знаковым местам Таганрога, связанным с жизнью А. П. Чехова.

Проект опирается на принцип «равный — равному»: когда историю рассказывает сверстник, она вызывает у аудитории больше интереса и лучше вовлекает слушателей. Благодаря этому ребята не только получают знания, но и сразу применяют их на практике, создавая культурные события для других детей, подчеркнула глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой.

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новости Светлана Камбулова Таганрог туризм Юный экскурсовод
Таганрогская правда

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