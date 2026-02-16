В Таганроге стартовал третий сезон исторических баталий для школьников

В Таганроге стартовал школьный тур исторических баталий, организованный в рамках договора между региональной общественной организацией содействия развитию региона и Центральной городской публичной библиотекой имени А. П. Чехова. В нынешнем году первыми участниками интеллектуального состязания стали старшеклассники лицея № 33, где команды «скифов», «сарматов» и «славян» продемонстрировали знание отечественной истории и навыки критического анализа.

Ведущими мероприятия выступили сотрудники отдела дореволюционных и ценных изданий Чеховской библиотеки. Ученики успешно ответили на вопросы, касающиеся ключевых фактов русской истории, а также разобрали методы деструктивного информационного воздействия, актуальные и в современном обществе. В ходе дискуссии участники подобрали аргументы, опровергающие распространенные исторические мифы, такие как тезисы о неразвитости России, бездействии И. В. Сталина накануне Великой Отечественной войны и притеснении народов в составе Российской империи и СССР.

Проект реализуется в городе уже третий год подряд, помогая старшеклассникам не только углублять знания, но и развивать умение противостоять фейковой информации. Особо отмечен высокий уровень патриотической работы в лицее, включающий деятельность школьного музея, посвященного военной истории страны и региона. Педагоги учебного заведения стремятся к тому, чтобы ученики осознавали: история создается каждым человеком, а будущее зависит от личного вклада.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге проходит акция «Дарите книги с любовью».

Фото ВК Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова