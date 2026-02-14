В Таганроге проходит акция «Дарите книги с любовью»

14 февраля отмечается Международный День дарения книги.

Этот праздник полюбился таганрожцам. Вот уже 10 лет он ярко и содержательно проходит в городских библиотеках. Центральной площадкой акции стала библиотека им. А.П. Чехова.

«Главная идея — показать, что бумажная книга остается актуальным и ценным подарком даже в эпоху цифровизации. Пока мир осваивает культуру книгообмена и книгодарения, Чеховская библиотека развивает эту традицию уже почти 150 лет», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

С момента основания библиотеки ее фонды пополняли меценаты и простые горожане, осознавая, что общедоступные знания — залог будущего. За годы проведения общероссийской акции «Дарите книгу с любовью» библиотеки Таганрога получили в дар более 10 000 изданий.

В этом году к празднику в библиотеке им. А.П. Чехова вновь организовали выставку книг от дарителей. 14 февраля экспозиция пополнилась новыми интересными экземплярами. Книги в дар библиотеке передали представители городской культурной сферы: музыкальных школ, дворцов культуры, детской художественной школы, театра им. А. П. Чехова, управления культуры. А также депутаты Молодежного Парламента Таганрога.

Среди подаренных изданий — детские книги, классика, фантастика, современные романы и учебные пособия.

«Дорогие таганрожцы, акция «Дарите книгу с любовью» завершится 15 февраля. У каждого из вас есть возможность поделиться с библиотеками книжными новинками или передать в дар проверенную временем классику. Книга, подаренная библиотеке, обретает новую жизнь и приносит пользу сотням людей. Давайте вместе сохранять и продолжать чеховские традиции!», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

