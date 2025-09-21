Главная » #Образование

В Таганроге стартовал новый сезон образовательного проекта для одаренных детей

В Таганроге стартовал новый сезон школы «Одарённый учитель + одарённый ученик». А начался он с пешеходной экскурсии «Мыс Таганий Рог».

Ее провели для школьников экскурсоводы Станции юных туристов и активисты Клуба молодого педагога. Они  рассказали ребятам много интересного об истории памятника Петру I, а также о Храме Святителя Николая и обелиске у Троицкого храма. Особый интерес участников экскурсии вызвало военное прошлое Таганрога и история Петровских казарм.

Напомним, что школа «Одарённый учитель + одарённый ученик» работает в Таганроге с 2021 года. В рамках проекта более 50 учеников 5–7 классов ежегодно становятся участниками разнообразных мероприятий, которые помогают им раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал.

Фото tagobr.ru

