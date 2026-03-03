В Таганроге стартовал ежегодный конкурс молодежных бизнес-проектов

В рамках конкурса, организованного управлением экономического развития администрации Таганрога при содействии местных вузов и предпринимателей, началась образовательная программа.

28 февраля в Таганрогском институте управления и экономики для участников конкурса проведены три лекции. Они были посвящены ключевым аспектам создания своего дела: его организации, ведению бухгалтерского учета и правовому сопровождению.

Наталия Крутоголовина, начальник управления экономического развития, открывая программу, подчеркнула, что институт традиционно служит площадкой для старта образовательных мероприятий конкурса.

«Полученные знания станут важным подспорьем для конкурсантов при разработке их проектов», — отметила Наталья Крутоголовина.

Участники мероприятия изучили базовые принципы предпринимательской деятельности, разобрали различные организационно-правовые формы бизнеса, их плюсы и минусы, а также ознакомились с налоговой системой РФ. Кроме того, они получили представление о методиках оценки экономической эффективности проектов в динамике.

Напомним, ключевым нововведением конкурса 2026 года стало партнерство с АНО «Агентство инноваций Ростовской области». Образовательная программа для участников была актуализирована: в нее включили модули по работе с ИИ, нейросетями и маркетплейсами.

Также изменилась система номинаций: теперь проекты будут соревноваться в категориях «Лучший молодежный бизнес-проект в сфере социально-культурного предпринимательства» и «Лучший молодежный бизнес-проект в сфере технологического предпринимательства». В каждой из них определят трех победителей, которые получат денежные премии.

Фото: администрация Таганрога