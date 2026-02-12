Главная » Новости Таганрога

В Таганроге определят лучшие молодежные бизнес-проекты в технологической и социальной сферах

На чтение 2 мин Просмотров 10 Опубликовано

Победители конкурса молодежных бизнес-проектов в Таганроге получат денежные премии.

Новости Таганрога

В Таганроге начался прием заявок на четвертый конкурс молодежных бизнес-проектов, который в этом году пройдет с обновленной образовательной программой и новыми партнерами. Инициатива направлена на поддержку начинающих предпринимателей и внедрение современных технологий в местный бизнес.

Заседание рабочей группы по подготовке конкурса прошло 10 февраля под руководством заместителя главы городской администрации по экономическим вопросам Олега Шеховцова. Ключевым нововведением 2026 года стало партнерство с АНО «Агентство инноваций Ростовской области», информирует администрация Таганрога.

Образовательная программа для участников была актуализирована: в нее включили модули по работе с ИИ, нейросетями и маркетплейсами. Как и в прошлом году, слушатели, посетившие не менее 70% мероприятий, получат сертификат о прохождении курса по основам предпринимательства.

На заседании Олег Шеховцов предложил оценивать проекты, в том числе, по критерию использования искусственного интеллекта.

«Использование искусственного интеллекта в бизнес-проекте позволяет экономить ресурсы, повышает качество принимаемых решений», – отметил он.

Также изменилась система номинаций: теперь проекты будут соревноваться в категориях «Лучший молодежный бизнес-проект в сфере социально-культурного предпринимательства» и «Лучший молодежный бизнес-проект в сфере технологического предпринимательства». В каждой из них определят трех победителей, которые получат денежные премии.

Подать заявку на участие можно с 16 по 25 февраля 2025 года, отправив ее на электронную почту управления экономического развития администрации Таганрога: ue@tagancity.ru. После отправки необходимо подтвердить получение заявки по телефону: 8 (8634) 312-788.

Конкурс традиционно проводится администрацией города для стимулирования деловой активности среди молодежи.

Фото администрации Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога конкурс малый бизнес молодежь предприниматели
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru