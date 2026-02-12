В Таганроге определят лучшие молодежные бизнес-проекты в технологической и социальной сферах

Победители конкурса молодежных бизнес-проектов в Таганроге получат денежные премии.

В Таганроге начался прием заявок на четвертый конкурс молодежных бизнес-проектов, который в этом году пройдет с обновленной образовательной программой и новыми партнерами. Инициатива направлена на поддержку начинающих предпринимателей и внедрение современных технологий в местный бизнес.

Заседание рабочей группы по подготовке конкурса прошло 10 февраля под руководством заместителя главы городской администрации по экономическим вопросам Олега Шеховцова. Ключевым нововведением 2026 года стало партнерство с АНО «Агентство инноваций Ростовской области», информирует администрация Таганрога.

Образовательная программа для участников была актуализирована: в нее включили модули по работе с ИИ, нейросетями и маркетплейсами. Как и в прошлом году, слушатели, посетившие не менее 70% мероприятий, получат сертификат о прохождении курса по основам предпринимательства.

На заседании Олег Шеховцов предложил оценивать проекты, в том числе, по критерию использования искусственного интеллекта.

«Использование искусственного интеллекта в бизнес-проекте позволяет экономить ресурсы, повышает качество принимаемых решений», – отметил он.

Также изменилась система номинаций: теперь проекты будут соревноваться в категориях «Лучший молодежный бизнес-проект в сфере социально-культурного предпринимательства» и «Лучший молодежный бизнес-проект в сфере технологического предпринимательства». В каждой из них определят трех победителей, которые получат денежные премии.

Подать заявку на участие можно с 16 по 25 февраля 2025 года, отправив ее на электронную почту управления экономического развития администрации Таганрога: ue@tagancity.ru. После отправки необходимо подтвердить получение заявки по телефону: 8 (8634) 312-788.

Конкурс традиционно проводится администрацией города для стимулирования деловой активности среди молодежи.

Фото администрации Таганрога