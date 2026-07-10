В Таганроге состоялся областной фестиваль «Солнечный дождь» среди людей с ограниченными возможностями здоровья

В спортивном клубе «Дзюдо Тайм» прошел IX областной ежегодный фестиваль творчества и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный дождь». Организатором фестиваля выступил Молодежный центр при поддержке управления культуры Таганрога, ООСВИТ «Преодоление» и СК «Дзюдо Тайм».

На праздник был приглашен благочинный приходов Таганрогского округа, настоятель Георгиевского храма иерей Борис Гущин. Открывая мероприятие, отец Борис поздравил всех с Днем семьи, любви и верности: именно этому доброму празднику был посвящен фестиваль «Солнечный дождь». День семьи, любви и верности — государственный праздник, возникший из праздника православного — Дня памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских: оба этих праздника, церковный и светский, отмечались 8 июля.

Всех присутствующих приветствовали директор муниципальной спортивной школы № 1 Иван Ерошенко и директор СК «Дзюдо тайм», председатель Федерации самбо и дзюдо Таганрога Александр Людвиницкий.

Фестиваль собрал свыше ста участников. Свои творческие и спортивные номера представили инклюзивные коллективы: АНО «Инклюзивная творческая мастерская «Горница Талантов», отделение адаптивной физкультуры спортивной школы №1, городская организация «Мы есть», общественная организация «Преодоление», Региональная общественная организация инвалидов «Созидание», клуб «Алые паруса» Дворца молодежи. Незаменимые помощники фестиваля — волонтеры Центра внешкольной работы «Открытые сердца».

Музыкальным подарком для участников и гостей стало яркое выступление студии спортивных танцев «Флеш». А настоящим украшением праздника — появление любимого героя – Чебурашки от студии праздника «Космики». Этот любимый всеми герой создал атмосферу радости и веселья для всех присутствующих.

Можно с уверенностью сказать, что фестиваль «Солнечный дождь» — любимое и желанное мероприятие, и число участников, которое с каждым годом возрастает, показывает, что такие мероприятие нужны и важны для жителей и гостей города.

Оксана ПУРАХИНА, фото Андрея Лызь