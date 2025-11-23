В Таганроге составили более 30 протоколов на незаконных торговцев и арестовали «Газель»

В Таганроге масштабный рейд по выявлению несанкционированной торговли прошел рядом с Центральным рынком – в районе пересечения улицы Чехова и переулка Комсомольского. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Его участниками стали сотрудниками полиции, Росгвардии, отдела УФСБ России по РО в г. Таганроге, городской администрации, Административной инспекции и судебные приставы. В результате выявлено более трех десятков административных правонарушений.

В частности, полицейские задержали мужчину, который не выполнил предписание о прекращении незаконной предпринимательской деятельности. Также приставы арестовали автомобиль «Газель» незаконного торговца в счет непогашенной задолженности по штрафам.

«В течение нынешней недели также прошли рейды в разных районах города, во время которых было составлено 15 протоколов: за незаконную торговлю и предпринимательскую деятельность, за нарушение правил благоустройства, за невыполнение законных требований должностных лиц и так далее», — рассказала Светлана Камбулова.

К примеру, на улице Дзержинского, 165 полицейские задержали гражданина, который занимался незаконной торговлей фруктами и овощами. Его доставили в отдел, где составили материалы о нарушении законодательства, которые будут переданы в суд.

Фото tagancity.ru