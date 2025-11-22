Главная » #Безопасность

Госавтоинспекция провела «Краш-курс» по безопасности в таганрогской школе

На чтение 2 мин Просмотров 28 Опубликовано

21 ноября в школе №39 города Таганрога прошло важное профилактическое мероприятие — информационно-просветительский «Краш-курс», направленный на формирование у подростков осознанного и безопасного поведения на дороге.

#Безопасность

Мероприятие состоялось благодаря совместной работе Госавтоинспекции Ростовской области, представителей поисково-спасательного подразделения МКУ «Управление защиты от ЧС Таганрога», а также Российского Красного Креста и автошколы «СоюзАвтошкол».

«Краш-курс» — краткая, но очень важная программа, посвященная безопасности. Его цель — показать ребятам, к чему могут приводить опасные ситуации на дороге, дома и в общественных местах, и научить правильно действовать, если вдруг что-то случится.

Почему необходимо соблюдать правила дорожного движения, как избежать несчастных случаев и что делать в первые минуты после происшествия? На эти и многие другие вопросы таганрогские школьники получили ответы от профессионалов. Подростки увидели и услышали реальные примеры последствий беспечности за рулём и на дороге, прочувствовали ту ответственность, которую каждый несёт, становясь участником дорожного движения.

Такие инициативы по-настоящему важны: они помогают сформировать культуру безопасного поведения, а главное — сохраняют жизни и здоровье людей.

«Благодарим всех организаторов и участников за вклад в создание безопасного будущего на дорогах Ростовской области!», — отметили в Госавтоинспекции.

Как проходил краш-курс, смотрите в видео.

Ранее мы сообщали о том, что ветераны МВД рассказали студентам об истории таганрогской полиции.

Фото и видео: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция новости ПДД Таганрог школьники
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru