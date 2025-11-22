Госавтоинспекция провела «Краш-курс» по безопасности в таганрогской школе

21 ноября в школе №39 города Таганрога прошло важное профилактическое мероприятие — информационно-просветительский «Краш-курс», направленный на формирование у подростков осознанного и безопасного поведения на дороге.

Мероприятие состоялось благодаря совместной работе Госавтоинспекции Ростовской области, представителей поисково-спасательного подразделения МКУ «Управление защиты от ЧС Таганрога», а также Российского Красного Креста и автошколы «СоюзАвтошкол».

«Краш-курс» — краткая, но очень важная программа, посвященная безопасности. Его цель — показать ребятам, к чему могут приводить опасные ситуации на дороге, дома и в общественных местах, и научить правильно действовать, если вдруг что-то случится.

Почему необходимо соблюдать правила дорожного движения, как избежать несчастных случаев и что делать в первые минуты после происшествия? На эти и многие другие вопросы таганрогские школьники получили ответы от профессионалов. Подростки увидели и услышали реальные примеры последствий беспечности за рулём и на дороге, прочувствовали ту ответственность, которую каждый несёт, становясь участником дорожного движения.

Такие инициативы по-настоящему важны: они помогают сформировать культуру безопасного поведения, а главное — сохраняют жизни и здоровье людей.

«Благодарим всех организаторов и участников за вклад в создание безопасного будущего на дорогах Ростовской области!», — отметили в Госавтоинспекции.

Как проходил краш-курс, смотрите в видео.

Фото и видео: Госавтоинспекция по РО