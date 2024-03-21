В Таганроге собираются капитально отремонтировать две школы. Об этом рассказала на совместном заседании двух постоянных думских комиссий заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева.

По ее словам, из областного бюджета было выделено более 40 млн рублей и сейчас уже проведены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта школы № 10 и Мариинской гимназии. Заключение контрактов с организациями, победившими в торгах, планируется 24 и 25 марта.

Большие суммы контрактов обусловлены тем, что оба здания – это объекты культурного наследия. Предполагается их комплексный капитальный ремонт, — пояснила Ирина Голубева.

Также решается вопрос о выделении денег на ремонт фасада СКЦ «Приморский». В прошлом году за счет средств областного и местного бюджета была подготовлена проектно-сметная документация. Сейчас идет работа с министерством финансов Ростовской области по выделению порядка 57 млн рублей на проведение работ.

Кроме того, городские власти планируют привлечь средства для ремонта объектов, на которые уже разработана проектно сметная документация. Это школы №№ 21 и 37, Центр технического творчества и Дом детского творчества. Письма о выделении средств направлены в региональное министерство.

Фото ВК гимназия «Мариинская»