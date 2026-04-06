В Таганроге школьников учили работать с электронным каталогом в чеховской библиотеке

Урок по основам информационного поиска провели для ребят специалисты Центра правовой и экономической информации ЦГПБ имени А.П.Чехова.

Мероприятие «Пути информационного поиска» было призвано показать подросткам возможности библиотеки как современного информационного центра, выходящие далеко за рамки простого книгохранилища.

Сотрудники отдела организовали для гостей экскурсию, в ходе которой познакомили их с ресурсами и фондами. Особое внимание было уделено цифровым сервисам. Школьникам продемонстрировали работу сайта ЦГПБ имени А. П. Чехова, возможности электронного каталога центральной библиотечной системы и других специализированных баз данных. Отдельный блок был посвящен тонкостям поиска документов в правовой системе «КонсультантПлюс».

Для многих участников это посещение стало первым визитом в библиотеку, что не помешало им с интересом включиться в процесс. Полученные знания ребята сразу опробовали на практике: несколько самых активных участников самостоятельно нашли в электронном каталоге нужные издания.

Фото: страница ВК ЦГПБ имени А.П.Чехова

