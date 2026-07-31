В Таганроге шесть домов признаны не подлежащими восстановлению после обстрелов

С прошлого года в Таганроге, который регулярно подвергается воздушным атакам, разрушены шесть домов, восстановить которые невозможно. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. По двум объектам, признанным непригодными для проживания, — многоквартирному дому, где живут восемь семей, и одной квартире, где жила одна семья, — гражданам уже в полном объеме выплачены средства на приобретение нового жилья.

Еще по четырем домам ведется работа по выделению денег из резервного фонда правительства Ростовской области на покупку пригодного жилья.

«Да, возникают задержки. Это происходит потому, что у некоторых пострадавших отсутствует регистрация земельных участков и объектов недвижимости в ЕГРН. Права на жилье возникали еще до появления современной системы государственной регистрации, а документы оформлялись через БТИ. При этом наличие записи в ЕГРН — обязательное условие для выделения средств. Специалисты администрации помогали людям с подготовкой документов, консультировали и сопровождали на каждом этапе оформления прав собственности», — отметила глава города.

Благодаря этому результат уже есть: одной семье средства из резервного фонда Правительства Ростовской области выделены — сейчас идет подбор нового жилья взамен утраченного. Работа по остальным обращениям продолжается.

Помимо этого, сейчас в отношении трех поврежденных многоквартирных домов ведутся мероприятия по разработке проектных решений и определению стоимости их дальнейшего восстановления. Все, кто столкнулся с бедой и лишился жилья, могут получить консультации в управлении капитального строительства администрации Таганрога по адресу: Итальянский, 6. Телефон: 8 (8634) 477-021. Рабочие дни — понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Ранее мы рассказали, что во время массированной воздушной атаки утром 29 июля в Таганроге пострадал один многоквартирный дом.

Фото из архива