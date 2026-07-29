В Таганроге экстренные службы работают на местах падения обломков после массированной воздушной атаки

Утром 29 июля в Таганроге специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков беспилотников и раке. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, власти примут все меры для оперативной оценки масштаба повреждений.

Ранее сообщалось, что во время массированной воздушной атаки пострадал один многоквартирный дом, жильцов которого эвакуировали. По словам Камбуловой, также повреждено несколько частных домов и коммерческих предприятий. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

«Случилось большое горе — погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, разделяем с вами эту боль. Семьям погибшей и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка. Ни один человек не останется один на один с бедой», — написала Светлана Камбулова в мессенджере «MAX».

С утра в Таганроге начнет работу специальная комиссия: специалисты обойдут поврежденные дома и зафиксируют размер ущерба. Власти призвали жителей соблюдать правила безопасности, не приближаться к местам работы оперативных служб, не трогать неизвестные предметы и немедленно сообщать о них по номеру 112.

В 06. 20 в соцсетях главы города вновь появилось сообщение о том, что в Таганроге работаю силы ПВО.

Фото из архива