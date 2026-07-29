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В Таганроге экстренные службы работают на местах падения обломков после массированной воздушной атаки

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Утром 29 июля в Таганроге специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков беспилотников и раке. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, власти примут все меры для оперативной оценки масштаба повреждений.

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Ранее сообщалось, что во время массированной воздушной атаки пострадал один многоквартирный дом, жильцов которого эвакуировали. По словам Камбуловой, также повреждено несколько частных домов и коммерческих предприятий. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

«Случилось большое горе — погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, разделяем с вами эту боль. Семьям погибшей и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка. Ни один человек не останется один на один с бедой», — написала Светлана Камбулова в мессенджере «MAX».

С утра в Таганроге начнет работу специальная комиссия: специалисты обойдут поврежденные дома и зафиксируют размер ущерба. Власти призвали жителей соблюдать правила безопасности, не приближаться к местам работы оперативных служб, не трогать неизвестные предметы и немедленно сообщать о них по номеру 112.

В 06. 20 в соцсетях главы города вновь появилось сообщение о том, что в Таганроге работаю силы ПВО.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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