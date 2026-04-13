В Таганроге шесть человек эвакуировали из горящего дома

Пожар в жилом доме, расположенном по улице Газовой, 25, произошел днем 13 апреля.

Новости Таганрога

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 11.48. Возгорание произошло в одноэтажном многоквартирном доме на площади 150 кв. метров. Ликвидирован пожар был в 13 часов.

«На месте работали 16 сотрудников МЧС, привлекалось 4 единицы спецтехники. Причина возгрвания устанавливается», — сообщает пресс-служба чрезвычайного регионального ведомства.

Отмечается, что пожарные вывели из горящего дома одного из жителей. Еще пять человек эвакуировались самостоятельно.

Фото очевидцев из соцетей

