Один человек погиб и трое пострадали в результате обрушения на шахте в Ростовской области

Инцидент произошел сегодня, 10 апреля, на шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе.

В Красносулинском районе возбуждено уголовное дело после несчастного случая на шахте, в результате которого погиб человек и пострадали еще трое. Расследованием инцидента занимается следственный отдел по городу Красный Сулин.

По информации следствия, происшествие случилось 10 апреля во время работ по заряжению забоя монтажной камеры, где произошел хлопок. В результате один работник погиб, троим оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые проводят все необходимые процессуальные действия для установления обстоятельств, причин и условий, способствовавших травмированию людей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ, которая касается нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Произошедшее прокомментировал врио генерального директора АО «Донуголь» Юрий Бурняшов;

«В подготовительном забое монтажной камеры в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов. В результате происшествия погиб проходчик и пострадал мастер – взрывник. Еще два человека, находившиеся в забое в момент случившегося не пострадали. Спасатели ВГСЧ оперативно оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали на поверхность. Пострадавший доставлен в больницу».

Шахта «Шерловская-Наклонная» продолжает свою работу в штатном режиме. Расследование причин и обстоятельств данного несчастного случая ведется в соответствии с установленной процедурой, уточнили в руководстве шахты.

«Выражаю соболезнования семье погибшего шахтера. Им будет оказана необходимая помощь», — сообщил Юрий Бурняшов.

Фото: прокуратура РО