В Таганроге сформировали новый состав Молодежного правительства на ближайшие два года

На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

В Таганроге подвели итоги конкурса молодежного самоуправления и сформировали новый состав Молодежного правительства, сообщила глава города Светлана Камбулова.

В правительство вошли наиболее активные студенты местных колледжей и вузов, которые в течение двух лет будут реализовывать социально значимые проекты для решения актуальных проблем молодежи. Также они примут участие в организации и проведении городских, патриотических, культурных и волонтерских мероприятий.

«Для молодежи города это — уникальный шанс приобрести практический опыт управленческой деятельности, познакомиться с работой органов исполнительной власти изнутри. Мы с удовольствием будем делиться с молодыми людьми знаниями и опытом», — отметила Светлана Камбулова.

Она выразила уверенность, что многие из участников после получения образования придут работать в органы местного самоуправления и смогут приносить реальную пользу Таганрогу. Глава города пожелала новой команде интересной и продуктивной работы.

Фото: telegram-канал Светланы Камбуловой

