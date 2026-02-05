Главная » Новости Таганрога

Школьница из Таганрога вошла в число победителей Всероссийского патриотического конкурса

В Ростове-на-Дону чествовали молодых дончан, ставших победителями Всероссийского патриотического конкурса «Связующая нить». Торжественная церемония прошла в мультимедийном историческом парке «Россия моя история».

Участники акции-конкурса исследовали и через творческие работы представили истории своих семей, связанные с событиями Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Из 300 работ, вошедших в шорт-лист со всей страны, были определены 100 победителей из 51 региона.

Ростовскую область на конкурсе представляли 84 участника, трое из которых вошли в число победителей. Ими стали студент Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Даниил Бурлуцкий, учащаяся школы №65 Ростова Карина Мелконова и учащаяся школы №8 имени А.Г. Ломакина Таганрога Варвара Лобанова, информирует портал донского правительства.

«Связующая нить» символизирует живую память поколений, объединяет подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны с героизмом современных защитников Отечества, участвующих в СВО. Отрадно, что донские школьники достойно представили регион на конкурсе», – отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Познакомиться с работой Варвары Лобановой можно по ссылке.

Фото: donland.ru

