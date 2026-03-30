В Таганроге саперы работают на улице Адмирала Крюйса, движение перекрыто

В Таганроге 30 марта продолжаются работы по устранению последствий ночного массированного удара с воздуха. В настоящее время движение перекрыто на улице Адмирала Крюйса, 19, где ожидается работа саперов, территория оцеплена. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова.

«Прошу тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям. В случае обнаружения обломков — ни в коем случае не приближаться к ним и немедленно звонить в экстренную службу по номеру 112», — обратилась она к жителям.

Глава муниципалитета также сообщила, что с 22.00 29 марта в границах пострадавших домов, учреждений и предприятий введен режим чрезвычайной ситуации. Комиссия по оценке причиненного ущерба уже начала свою деятельность. По всем возникающим вопросам, в том числе касающимся порядка назначения компенсационных выплат, необходимо обращаться в «Управление защиты от ЧС» по адресу: улица Морозова, 8 или по телефону горячей линии: +7(8634) 37-50-88.

Ранее мы рассказали, что для пострадавших от атаки дронов в Таганроге организована горячая линия прокуратуры.

