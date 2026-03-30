Для пострадавших от атаки дронов в Таганроге организована горячая линия прокуратуры

Прокуратура Ростовской области взяла на особый контроль ситуацию с обеспечением прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотников в ночь на 30 марта. В Таганроге личный контроль за ситуацией осуществляет  городской прокурор Роман Коломойцев.

Как сообщили в областном надзорном ведомстве, уже обеспечено взаимодействие со всеми структурами для оказания пострадавшим необходимой медицинской и иной помощи.

Для оперативного приема обращений от жителей в надзорном ведомстве организована горячая линия по телефону +7(928) 279-55-21, где можно получить правовую поддержку и сообщить о нарушениях.

Напомним, что в ходе отражения воздушной атаки на территории региона было сбито более 60 беспилотных летательных аппаратов. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Таганроге, где есть погибший и пострадавшие, а также повреждены несколько десятков многоквартирных и частных домов.

