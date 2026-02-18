В Таганроге с марта начнут приём документов на компенсации за повреждённые во время атак автомобили

В Таганроге с марта стартует приём документов для компенсации владельцам автомобилей, повреждённых в результате воздушных атак. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, уточнив, что на данный момент городское управление транспорта уже зарегистрировало 48 заявлений от пострадавших граждан.

Работа ведётся в соответствии с постановлением губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, подписанным в конце декабря. Документ устанавливает порядок предоставления выплат за утрату или повреждение транспортных средств в результате террористических актов с применением ракет и беспилотников. Аналогичный нормативный акт принят и на муниципальном уровне. Для рассмотрения заявлений в городе создана специальная комиссия.

«Совместно с Министерством транспорта Ростовской области уточняется перечень документов, необходимых для подачи заявления на получение выплаты. Приём документов на компенсацию начнётся с марта», — отметила Светлана Камбулова. Она также пояснила, что действие механизма компенсаций распространяется на транспортные средства, пострадавшие после 1 января 2025 года.

За разъяснениями жители могут обращаться в городской управление транспорта Таганрога по телефонам: 8 (8634)39-30-58 и 8(8634) 36-12-93.

