Администрация Таганрога утвердила пакет документов для выплат пострадавшим от воздушных атак владельцам авто

Власти Таганрога назвали перечень документов, необходимых для оформления компенсации за автомобили, поврежденные в результате террористических актов. Соответствующий список утвержден постановлением городской администрации № 261 от 30 января 2026 года.

Для подачи заявления в городское управление транспорта потребуется предоставить несколько обязательных бумаг. В первую очередь, это заверенная копия постановления следователя или определения суда о признании гражданина потерпевшим по уголовному делу о преступлении, предусмотренном статьей 205 Уголовного кодекса РФ.

Также необходим документ с результатами экспертизы, проведенной в рамках этого уголовного дела, который подтверждает факт, степень и стоимость ущерба транспортному средству.

Если с владельцем автомобиля был заключен договор страхования, понадобится справка от страховой организации об отсутствии страхового покрытия на случай подобного ущерба либо о том, что размер страховой выплаты не покрывает причиненный ущерб.

Кроме того, заявитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения через представителя — документы, подтверждающие его полномочия.

Обязательным является предоставление документов на само транспортное средство: свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства или, при его электронном оформлении, соответствующая выписка.

После сбора полного пакета документов гражданин заполняет бланк заявления в Управлении транспорта, прикладывает к нему все бумаги и получает на руки копию своего обращения.

