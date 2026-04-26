Главная » #Безопасность

В Таганроге рядом с аквапарком прошли учения по ликвидации ландшафтных пожаров

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

В Таганроге прошли пожарно-тактические учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами, сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Мероприятие состоялось 24 апреля на улице Адмирала Крюйса, недалеко от аквапарка. В нем участвовали представители органов управления и городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе учений развернули штаб пожаротушения. Участники успешно ликвидировали условный ландшафтный пожар и оказали помощь «пострадавшим». К практической отработке задач привлекли 46 человек и 12 единиц специальной техники.

Фото ВК «Управление защиты от ЧС» г. Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность ландшафтные пожары новости Таганрог учения
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru