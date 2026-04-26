В Таганроге рядом с аквапарком прошли учения по ликвидации ландшафтных пожаров

В Таганроге прошли пожарно-тактические учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами, сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Мероприятие состоялось 24 апреля на улице Адмирала Крюйса, недалеко от аквапарка. В нем участвовали представители органов управления и городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе учений развернули штаб пожаротушения. Участники успешно ликвидировали условный ландшафтный пожар и оказали помощь «пострадавшим». К практической отработке задач привлекли 46 человек и 12 единиц специальной техники.

Фото ВК «Управление защиты от ЧС» г. Таганрога