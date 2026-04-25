Соревнования «Юный спасатель» в Таганроге проверили готовность детей к ЧС

В Таганроге состоялись открытые городские соревнования Школы безопасности «Юный спасатель». Организаторами выступили Клуб молодого педагога, Станция юных туристов и школа №20 при поддержке управления образования города.

В этом году участие в состязаниях приняли более 150 школьников. Ребятам предстояло пройти несколько этапов, которые проверяли их готовность действовать в нестандартных и опасных ситуациях.

«Участники демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи, преодолевали «зону радиоактивного заражения» и проходили сложную полосу препятствий, требующую выносливости и ловкости», — рассказали организаторы мероприятия.

Соревнования проводились на базе школы № 20. Каждый этап стал серьезным испытанием, но юные спасатели справились с ним достойно, показав высокий уровень как теоретической, так и практической подготовки. По итогам победители и призеры были награждены почетными грамотами управления образования Таганрога, а все участники получили памятные сертификаты.

Мероприятие вышло за рамки обычного спортивного состязания. Подобные соревнования помогают формировать у подрастающего поколения культуру безопасного поведения, учат детей не теряться в экстренных ситуациях и быть готовыми прийти на помощь другим.

Фото управления образования Таганрога