В Таганроге рейды на транспорте выявили нарушения на нескольких маршрутах

Перевозчику ООО «МТ «Южный город» грозит штраф за отсутствие автобусов на маршруте № 14.

В Таганроге прошла очередная серия проверок работы общественного транспорта. Сотрудники городского управления транспорта совместно с Госавтоинспекцией выявили несколько нарушений, в том числе срыв рейсов и несоблюдение расписания.

20 апреля на конечной остановке «Порт» проверили маршрут № 56. Все автобусы следовали по утвержденной схеме движения, нарушений не обнаружили. На следующий день, 21 апреля, инспекторы работали на конечной остановке «пл. Авиаторов». Они проверили маршруты №№ 5, 13, 14, 35 и 77. Выяснилось, что перевозчик не выполнил рейсы по маршруту № 14 — автобусов на линии не было.

«Составлены акты для применения штрафных санкций к транспортной организации ООО «МТ «Южный город». Также зафиксировано нарушение расписания на маршруте № 13. Руководителю компании-перевозчика ООО «Автолайн-КО» указали на необходимость провести дополнительные инструктажи с водителями о строгом соблюдении графика», — информирует администрация Таганрога.

Маршруты №№ 5, 35 и 77 работали без нарушений, автобусы отправлялись по расписанию.

22 и 23 апреля сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по Таганрогу вместе с управлением транспорта выезжали на остановку «Травмпункт» на Большом проспекте, 16. Там частные автомобили парковались с нарушением правил дорожного движения, мешая подъезду электробусов маршрута № 5/7-Т. Машины, находившиеся на остановке, эвакуировали.

23 апреля проверили маршруты № 4 («Вокзал «Таганрог-1» – ул. Дачная») и № 8 («Вокзал «Таганрог-1» – ст. Марцево»). На маршруте № 4 выявили нарушение расписания, а на маршруте № 8 все прошло без замечаний.

В администрации города подчеркнули, что подобные рейды будут проводиться на регулярной основе.

Фото: администрация Таганрога