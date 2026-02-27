В Таганроге разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП на улице Л. Чайкиной

В Таганроге сотрудники полиции разыскивают водителя, который 26 февраля стал участником аварии на улице Л. Чайкиной и скрылся с места происшествия, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, в 8.10 утра неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве в районе дома № 43 совершил наезд на автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился 29-летний водитель. После столкновения виновник покинул место происшествия.

Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. Кстати, по сообщениям некоторых очевидцев в соцсетях, скрывшийся водитель находился за рулем маршрутки.

Ранее мы рассказали, что между Таганрогом и Ростовом, на трассе «Новороссия», случилось смертельное ДТП.

Фото из архива