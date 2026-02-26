Главная » Новости Таганрога

Между Таганрогом и Ростовом, на трассе «Новороссия», случилось смертельное ДТП

Водитель врезался во впереди идущий грузовик и погиб на месте.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, около 10.40, на на 15-м километре + 800 метров автодороги «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, в Мясниковском районе Ростовской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.

52-летний водитель автомобиля Ford Transit, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди в попутном направлении автомобиль «Купава» под управлением 54-летнего водителя.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Ford Transit погиб на месте, — говорится в сообщении ведомства. — На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП».

Фото: скрин видео из ТГ-канала Госавтоинспекции РО

