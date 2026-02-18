В Таганроге разработали всепогодную навигационную систему для беспилотников

В ПИШ ЮФУ готовят три версии корреляционно-экстремальной навигации.

В Передовой инженерной школе, работающей на базе таганрогского кампуса ЮФУ, создали уникальную навигационную систему для беспилотников, способную работать там, где спутниковые сигналы недоступны. Разработка открывает новые возможности для применения дронов в сложных метеоусловиях и в любое время суток, сообщает пресс-центр университета.

Над корреляционно-экстремальной навигационной системой (КЭНС) работает команда лаборатории проектирования бортовых систем робототехнических комплексов ПИШ ЮФУ. Как сообщил руководитель лаборатории Владислав Хворост, завершен второй этап проекта и создан демонстратор, успешно испытанный в полетах в подмосковном Егорьевске.

«Система основана на сопоставлении изображений с обычных и инфракрасных камер с эталонными электронными картами, загруженными на борт аппарата. Это позволяет получать точные навигационные данные в отсутствие сигналов GPS или ГЛОНАСС», — отмечает ученый.

Проект реализуется совместно с Институтом проблем управления РАН в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Планируется, что в будущем автономность системы будет повышена за счет добавления радиолокационного изображения.

«Туман, снег, дождь – ничего не будет влиять на радиолокационное изображение, — отмечают разработчики. Такой комплекс станет всепогодным и независимым от времени суток».

В результате лаборатория представит заказчикам три варианта системы: базовый на видимом диапазоне, более функциональный с инфракрасным каналом и всепогодную версию с радиодиапазоном. Система связи беспилотника и инерциальная навигационная система — российского производства, остальные компоненты КЭНС поставляются дружественными странами.

Как добавил руководитель дивизиона «Киберфизические платформы» ПИШ ЮФУ Михаил Медведев, сейчас готовятся заявки на проекты, связанные с решением задач по обнаружению и сопровождению целей группами дронов с использованием искусственного интеллекта. Особый акцент делается на работу в условиях отсутствия связи и навигации, а также на системы технического зрения, данные с которых будут анализироваться ИИ для управления поведением беспилотников.

Фото ЮФУ