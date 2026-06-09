В Таганроге ко Дню защиты детей организовали занятие по действиям при ЧС

Ребят из лагеря при ЦВР учили оказывать первую доврачебную помощь, знакомили с аварийно-спасательными инструментами, напомнили правила безопасности у воды, дейтвиям при пожаре и при обнаружении взрывных устройств.

В Таганроге для школьников провели урок безопасности ко Дню защиты детей. Его организовали сотрудники МКУ «Управление защиты от ЧС» для воспитанников Центра внешкольной работы на базе местного отделения ВДПО.

В программу мероприятия вошли несколько тематических блоков. Ребятам рассказали о теоретических основах пожарной безопасности и необходимости соблюдения противопожарного режима в пожароопасный период.

Также для детей провели занятие по «азбуке здоровья», где их обучили оказанию первой доврачебной помощи и технике искусственного дыхания.

Отдельное внимание уделили правилам безопасного поведения при обнаружении самодельных взрывных устройств, порядку действий на воде. Кроме того, школьников познакомили с аварийно-спасательными инструментами.