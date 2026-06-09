Главная » #Безопасность

В Таганроге ко Дню защиты детей организовали занятие по действиям при ЧС

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Ребят из лагеря при ЦВР учили оказывать первую доврачебную помощь, знакомили с аварийно-спасательными инструментами, напомнили правила безопасности у воды, дейтвиям при пожаре и при обнаружении взрывных устройств.

#Безопасность

В Таганроге для школьников провели урок безопасности ко Дню защиты детей. Его организовали сотрудники МКУ «Управление защиты от ЧС» для воспитанников Центра внешкольной работы на базе местного отделения ВДПО.

В программу мероприятия вошли несколько тематических блоков. Ребятам рассказали о теоретических основах пожарной безопасности и необходимости соблюдения противопожарного режима в пожароопасный период.

Также для детей провели занятие по «азбуке здоровья», где их обучили оказанию первой доврачебной помощи и технике искусственного дыхания.

Отдельное внимание уделили правилам безопасного поведения при обнаружении самодельных взрывных устройств, порядку действий на воде. Кроме того, школьников познакомили с аварийно-спасательными инструментами.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность дети новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru