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На четырех улицах Таганрога завершен карто-ямочный ремонт дорог, на двух — работы еще ведутся

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Кроме того, сегодня начался ремонт двух ливнеприемных колодцев на улицах в центре города.

Благоустройство

В городе продолжается карто-ямочный ремонт дорожного покрытия. В МКУ «Благоустройство» рассказали, что сделано подрядчиками по двум заключенным контрактам по состоянию на 9 июня.

В рамках контракта с ООО «ДорСтройИнвест» на Николаевском шоссе завершено фрезерование покрытия на площади 5540 квадратных метров и укладка асфальтобетонной смеси на 5285 квадратных метров. На перекрестке улиц Транспортной и С. Шило работы по асфальтированию на 814 квадратных метров также завершены и приняты. На Поляковском шоссе работы продолжаются: здесь выполнено фрезерование на 800 квадратных метров и укладка смеси на 200 квадратных метров.

По второму контракту с ООО «ДонДорСтрой» на улице 2-ой Советской уложено 1829,83 квадратных метров асфальта — работы завершены и приняты. На улице Фрунзе от переулка Тургеневский до переулка Украинский укладка асфальтобетона выполнена на площади 487,87 квадратных метров, работы завершены. На улице Ломоносова продолжается ремонт: фрезерование проведено на 1350,56 квадратных метров, укладка смеси — на 650 квадратных метров.

В планах дорожников приступить к ремонту на улице Спортивной после завершения аналогичных работ на Поляковском шоссе.

Кроме того, сегодня, 9 июня, рабочие бригады приступили к ремонту двух ливнеприемных колодцев на пересечении пер. Малый Садовый и ул. Греческая. В МКУ «Благоустройство» попросили таганрогских автомобилистов быть внимательными при движении на данном участке дороги.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)

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Таганрогская правда

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