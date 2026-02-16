В Таганроге ВУЦ при ЮФУ начнёт готовить военных финансистов

В преддверии Дня защитника Отечества Военный учебный центр при Южном федеральном университете провел плановый День открытых дверей.

Ответственный за проведение мероприятия начальник кафедры связи № 1 полковник Дмитрий Петрунин провел экскурсию по учебным аудиториям, оснащенным сверхсовременной техникой: она еще даже не поступила на вооружение в воинские части, но ей должны владеть будущие специалисты, которые поступят на службу в ближайшие годы. Владимир Петрунин рассказал о том, что с помощью 3D-принтера и другого современного оборудования делают студенты ВУЦ при ЮФУ. Так, полковник Петрунин продемонстрировал созданный в этих стенах беспилотник, способный «охотиться» и обезвреживать вражеские БПЛА (на фото).

«Мы готовим интеллектуальную элиту Вооруженных Сил – инженеров и других высококлассных специалистов во все виды и рода войск – специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и воздушно-космических сил, — рассказал Дмитрий Владимирович. — В ВУЦ при ЮФУ обучение проходят студенты Института радиотехнических систем и управления (ИРТСУ ЮФУ) и Института компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ ЮФУ). Выпускаясь из университета, они получают сразу две специальности, гражданскую и военную, каждому присваивается воинское звание лейтенанта, и он по контракту с Министерством обороны три года служит в Вооруженных Силах».

С нынешнего года Военный учебный центр при ЮФУ начнет готовить помощников командиров воинских частей по финансово-экономической работе – совместно с Институтом управления в экономических, экологических и социальных системах (ИУЭС ЮФУ), на базе специальности «Экономическая безопасность».

День открытых дверей пришелся на 15 февраля, когда в нашей стране официально отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Поэтому полковник Петрунин рассказал об офицерах-преподавателях и выпускниках ВУЦ при ЮФУ, погибших при проведении специальной военной операции. Главным героем его рассказа стал гвардии старший лейтенант Павел Евгеньевич Шмаграй. Он – кавалер двух Орденов Мужества, второй из которых получил посмертно.

«Я являлся офицером, ответственным за взвод, в котором был и Павел, так что хорошо его знаю и помню, — отметил Дмитрий Петрунин. — Лучшие уходят раньше всех. Как рассказала мама погибшего героя, двадцатью годами ранее, в ходе проведения контртеррористической операции в Чечне, погиб его отец, и тоже посмертно был удостоен Ордена Мужества. К тому времени, когда провожали в последний путь Павла, второй орден его родные еще не получили, так что вторым положили орден его отца. Такая вот эпическая история».

