С этого года самозанятые таганрожцы могут делать отчисления на свой больничный

В Соцфонде рассказали, как оформить взносы на период своей нетрудоспособности по здоровью, какая должна быть страховая сумма, как рассчитывается размер больничного и т.д.

С 2026 года самозанятые жители Ростовской области смогут получать оплачиваемый больничный. Для этого нужно зарегистрироваться в отделении Социального фонда России по региону и начать платить ежемесячные страховые взносы.

Подать заявление на участие в программе добровольного страхования можно через портал госуслуг, приложение «Мой налог» или в клиентской службе отделения СФР по Ростовской области. Сделать это необходимо до 30 сентября 2027 года.

Участник выбирает страховую сумму — 35 тысяч или 50 тысяч рублей, от которой зависит размер будущих выплат. Свой выбор нужно указать в заявлении. Средства можно вносить разовым платежом — 16 128 или 23 040 рублей за год, либо ежемесячно по 3,84 процента от выбранной суммы годового пособия — 1334 или 1920 рублей. Изменить ранее выбранную страховую сумму можно не раньше чем через 12 месяцев непрерывной уплаты взносов.

Право на выплату пособия по временной нетрудоспособности возникает через шесть месяцев уплаты взносов.

Размер пособия рассчитывают в два этапа. Сначала определяют «средний заработок» для расчета. Его величина зависит от стажа участия в программе. При стаже от шести до 12 месяцев непрерывной уплаты взносов он составляет 70 процентов от выбранной гражданином страховой суммы. При стаже 12 месяцев и более — 100 процентов от страховой суммы. На втором этапе к полученной сумме применяют процент, зависящий от общего страхового стажа гражданина. Если общий стаж составляет менее пяти лет — 60 процентов, от пяти до восьми лет — 80 процентов, от восьми лет и более — 100 процентов.

После закрытия больничного листа необходимо дать согласие на выплату через «Мой налог» или «Госуслуги». Отделение СФР по Ростовской области перечислит пособие в течение 10 рабочих дней после получения согласия.

С начала года 234 самозанятых гражданина в регионе сделали отчисления на больничные.

Программа распространяется только на выплаты по временной нетрудоспособности и не охватывает декретные пособия, связанные с беременностью, родами и уходом за ребенком.

Фото: magnific