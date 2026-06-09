Главная » Новости Таганрога

Таганрогские пятиборцы стали победителями первенства России среди юниоров

На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

В составе сборной Дона они были первыми в эстафете.

Новости Таганрога

На проходившем в Москве первенстве России по современному пятиборью среди юниоров успешно выступили спортсмены из Таганрога. Победителями мужской эстафеты в составе сборной Ростовской области стали Михаил Ражновский и Роман Мальцев.

Донские пятиборцы обогнали команды из Нижегородской и Московской областей. Как отметили в комитете по физкультуре и спорту Таганрога, на этих соревнованиях Михаил Ражновский выполнил норматив мастера спорта. Спортсменов поздравили с успешным выступлением и пожелали дальнейших побед.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости спорт Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru