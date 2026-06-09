Таганрогские пятиборцы стали победителями первенства России среди юниоров

В составе сборной Дона они были первыми в эстафете.

На проходившем в Москве первенстве России по современному пятиборью среди юниоров успешно выступили спортсмены из Таганрога. Победителями мужской эстафеты в составе сборной Ростовской области стали Михаил Ражновский и Роман Мальцев.

Донские пятиборцы обогнали команды из Нижегородской и Московской областей. Как отметили в комитете по физкультуре и спорту Таганрога, на этих соревнованиях Михаил Ражновский выполнил норматив мастера спорта. Спортсменов поздравили с успешным выступлением и пожелали дальнейших побед.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»