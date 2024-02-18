Как мы уже сообщали, в Таганроге недавно открылся еще один мемориальный музей семьи А.П. Чехова. С чего начиналась его история и при чем здесь металлурги, рассказала заместитель директора Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Лариса Токмакова.

– Лариса Арнольдовна, известно, что первым этапом создания музея «Дом П.Е. Чехова» стала покупка этого объекта у собственников. Как это было?

– Судьба этого дома оказалась непростой. До 2010 года в нем проживали горожане, когда-то его отдали под жактовские квартиры. И только к 150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова дом был выкуплен при финансовой поддержке Трубной металлургической компании (ТМК), в составе которой находится наш ТАГМЕТ. Пришлось не просто выкупать объект недвижимости, а расселять жильцов, каждый из них имел свои пожелания. Тогда к ТМК за помощью обратилась администрация города. Совместные усилия увенчались успехом в 2010 году. Сам дом как объект культурного наследия вошел в состав музея-заповедника только в 2013 году.

– Вы с самого начала курировали этот проект?

– Да, я возглавляла творческую группу по созданию экспозиции музея. После покупки значительно обветшавший, многократно перестроенный внутри дом простоял до 2013 года. Он был передан в собственность Ростовской области с последующей постановкой на баланс музея-заповедника. Все понимали, что объект нуждается в реставрации. Мы стали готовить заявки на финансирование, это была долгая бумажная работа.

Замысел будущей музейной экспозиции рождался параллельно с реставрацией. Значение этого дома и этого места чеховеды России и Таганрога понимали и подчеркивали очень давно. В этом доме родился литературный талант писателя, здесь он сделал первые шаги на пути к мировому признанию. В этом доме семья прожила совсем недолго – около двух лет. А Антон прожил еще три года самостоятельно. Это были годы формирования его как личности.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о самом доме.

– Семья переехала в дом на Конторской улице осенью 1874 года. В 1875 году родители отправляют двух старших сыновей – Александра и Николая – учиться в Москву, но семья еще живет в Таганроге. В 1876 году глава семейства Павел Егорович объявлен несостоятельным должником. В апреле он спешно уезжает в Москву, спасаясь от долговой тюрьмы.

Спустя некоторое время в Москву уезжает и мать, Евгения Яковлевна, и берет с собой двух младших детей – Мишу и Машу. Меньше чем через год к родителям отправляется Иван Чехов. И тогда Антон остается один. В Таганроге в одиночестве он прожил с 16 до 19 лет.

– Как же юный Антон жил эти три года вдали от близких?

– Ему приходится продавать домашнюю утварь, кое-что из мебели, заниматься репетиторством. Не только для того, чтобы прокормить себя, но еще и для того, чтобы помочь родителям. Маменька пишет 17-летнему сыну слезные письма о том, что совершенно нет денег. С точки зрения современных молодых людей это очень необычная ситуация. Он пакует узлы и чемоданы по просьбе родителей, высылает в Москву, они там ютятся в двух комнатах, первое время даже спят на полу.

С разрешения гимназического начальства Антон зарабатывает на жизнь репетиторством. Отец пишет: «Старайся иметь уроки». При этом родители в Москве беспокоятся о нравственности Антона. «Читай нравственные книги», – пишут они в своих письмах. Уезжая, родители полагались на духовную, нравственную поддержку известных в Таганроге священников – Василия Бандакова, а также протоиерея Успенского собора и учителя Закона Божьего мужской гимназии Федора Покровского.

– А почему дом перестал принадлежать семье?

– Там произошел обман. Павел Егорович объявлен несостоятельным должником, его долговые бумаги на дом выкупил друг семьи Гавриил Селиванов, он был чиновником коммерческого суда. Очевидно, он обнадежил Павла Егоровича, что после выкупа дом можно будет выгодно продать, он вернет себе стоимость бумаг, а оставшиеся деньги отдаст семье Чеховых, но Селиванов оказался злым ангелом этой семьи. Мать же Чехова, Евгения Яковлевна, до последнего молила бога за Селиванова и надеялась, что тот выручит. Не выручил.

– Почему же Антон Чехов остается в Таганроге, а не воссоединяется с семьей?

– У него есть цель – окончить гимназию. Только гимназия давала право поступления в университет без экзаменов. Он мечтает об университете, где уже учится старший брат Александр. Антону нужен аттестат зрелости, поэтому он здесь, поэтому он один. Эти три года стали для юноши временем скорой зрелости. В это время он участвует в издании рукописного гимназического журнала «Заика», к сожалению, журнал не дошел до нас.

Ярким впечатлением для Антона в эти годы стали поездки во время гимназических каникул. Так, в пасхальные дни 1877 года он решает навестить родных и впервые отправляется в Москву. Антон сравнивает Москву с Таганрогом: город, театры, улицы, фонари – ничто не проходит мимо его внимательного взора. Но табак в Москве был плох, кофе приличного тоже не найти, не то что в Таганроге того времени.

И еще одни каникулы вспоминает Антон Чехов. Летом 1877 года по приглашению одного из своих учеников – Пети Кравцова – он отправляется в их загородное имение, в донецкую степь. Впервые ощущает степной простор, объезжает лошадей, общается со степняками. Эти яркие впечатления потом найдут отражение в повести «Степь», о которой он скажет: «…она мой шедевр, лучше сделать не умею».

– Расскажите подробнее о литературных пробах будущего писателя в стенах этого дома.

– Как раз об этом мы рассказываем в последнем зале нашей экспозиции. Антон уже знает, что уедет в Москву, мечтает, готовится, ждет аттестат. В нем накапливается столько сюжетов и образов, что здесь, в этом доме, он начинает писать первую свою пьесу «Безотцовщина». В пьесе нашли отражение и тяжелые семейные обстоятельства, вопросы отцов и детей. Много сюжетных линий, которые совсем еще не опытный писатель собрал в одной пьесе. Чеховеды уверены, что именно пьеса, написанная в этом доме, станет кладовой тем, которые писатель будет разрабатывать на протяжении всего своего творчества.

В августе 1879 года с аттестатом зрелости Антон перешагнул порог этого дома, сделав шаг навстречу мировой известности.

– Чехов когда-нибудь возвращался сюда?

– Больше никогда никто из семьи Павла Егоровича Чехова порог этого дома так и не переступил. Как-то Чехов писал: «Дом Селиванова пуст и заброшен. Глядеть на него скучно, а иметь его я не согласился бы ни за какие деньги. Дивлюсь: как это мы могли жить в нем?!»

– А дом дяди, Митрофана Егоровича Чехова, он ведь тоже сохранился?

– Митрофану Егоровичу принадлежал дом, значение которого нам еще предстоит осмыслить. Здание на пересечении переулка Донского и улицы Розы Люксембург в середине 50-х годов XIX века, приехав в Таганрог, выкупил дед писателя. Это был большой участок земли, на котором уже стоял дом. В 1873 году он принял решение разделить участок между сыновьями – Павлом (отцом Антона) и Митрофаном (младшим сыном). Митрофану отошел участок со старым домом. Сейчас в этом доме музею принадлежат две комнаты, а остальная часть находится в собственности потомка семьи по линии Митрофана, и если говорить о родовом гнезде, то именно этот дом – единственная родовая собственность семьи Чеховых. Дядя писателя прожил там всю свою жизнь, а потомки живут до сих пор.

– Почему же Павлу Егоровичу не удалось так же крепко обосноваться на родовой земле?

– Когда скитались по квартирам в Таганроге большим семейством, сменили семь домов. Последняя арендованная квартира – это дом О. Моисеева, где сейчас находится музей «Лавка Чеховых». Старался Павел Егорович, тянулся изо всех сил, но был недальновидным и влез в долги. Не обращал никакого внимания на то, что в России экономический кризис, и, не имея крепкого капитала, решился на строительство собственного дома. Мечтал обрести семейное гнездо. Обрел его – и тут же потерял.

– Лариса Арнольдовна, расскажите о том, как готовилась концепция экспозиции.

– Создание нового музея – это всегда коллективный труд! Концепцию экспозиции, которую мы, не мудрствуя, назвали «Дом П.Е. Чехова», разрабатывали вместе с заведующей Литературным музеем А.П. Чехова Зоей Федоровной Высоцкой. Много спорили о том, какой она должна быть, определяли тематическую структуру, с увлечением писали сценарий. Автором архитектурно-художественного проекта стал известный график – уроженец г. Азова Юрий Борисович Бессмертный.

Задумывая первый в Ростовской области мемориальный музей, полностью созданный по сценарному типу, мы шли на определенный риск. Как воспримет это наш посетитель? Предстояло осмыслить мемориальное пространство небольшого по размерам дома с помощью не только музейных предметов, но и звука, света, видеопроекций. Наши идеи поддержали директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Васильевна Липовенко и члены Научно-методического совета.

Реставрация дома на средства областного бюджета прошла в 2018 году. И в этом же году наш экспозиционный проект был представлен на суд коллег.

наших фондах сохранены два проекта дома П.Е. Чехова, утвержденные городской Управой. Ни один из них так и не был полностью реализован при строительстве. Мы обращались к архивам городского БТИ, где сохранились планы с изначальным расположением помещений. Во время реставрации убрали лишние перегородки, восстановили чердачные перекрытия, ступени и перила крыльца, деревянную веранду. Размеры дома так малы, что комфортно разместиться во время посещения здесь может не более десяти человек. Поэтому решено было пойти по пути организации экскурсионных сеансов продолжительностью 40 минут и без традиционного участия экскурсовода. Нашим первым помощником стал звук: во время экскурсионного сеанса звучат письма участников событий – это отец, мать, Александр, Николай, Антон, Мария, Иван Чеховы. Оживают семейная переписка Чеховых, газетные объявления, воспоминания современников…

Вторым нашим помощником стал свет. Он в строгом соответствии со сценарием привлекает внимание посетителя к предмету, прокладывает маршрут его движения по залам музея. Система направленного света, к которой посетитель привыкает не сразу, ведет за собой. К тому, что она выполняет роль экскурсовода, посетитель привыкает уже во втором зале. Своя роль и у видеопроекций. Есть в нашей истории такие моменты, когда нам нужно рассказать о том, что происходило за пределами дома.

– А как подбирались экспонаты для музея?

– Мемориальные чеховские вещи в этой экспозиции присутствуют, как в любом другом музее. Несмотря на широкое использование мультимедийных технологий, пространство дома остается музейным. В прихожей, рядом с инструментами – кирпичи, которые использовали при строительстве дома. Здесь часы, принадлежавшие Федору Покровскому, кресло из дома Ивана Лободы, стол второй половины XIX века, покрытый зеленой бархатной скатертью (о ней упоминается в семейной переписке), детская посуда, которой играли Липочка Агали и Маша Чехова. На стенах – ранние работы Николая Чехова, степной пейзаж Сергея Михайловича Чехова. В комоде бережно хранится кружевной воротничок Валентины Яковлевны Овчинниковой – близкой родственницы Чеховых. Внимание посетителей привлекут учебник алгебры, который Антон носил в гимназическом ранце, одно из его гимназических сочинений «Киргизы», листы рукописи первой пьесы «Безотцовщина».

Все эти предметы подсвечены и солируют в экспозиции. Они помогают нам рассказать историю дома и его обитателей. Ни одной случайной вещи здесь нет.

– Кто принимал у вас этот проект?

– В марте 2019 года мы с Зоей Федоровной Высоцкой поехали в Мелихово и представили его на суд коллег – директоров чеховских музеев и библиотек, членов Чеховской комиссии Совета по истории культуры Российской Академии наук – ученых, литературоведов, представителей фундаментальной науки. Проект нового музея вызвал большой интерес и был одобрен чеховским сообществом.

Пять лет назад еще никто из нас не знал, что получится. Мы очень боялись, что за время реализации многое из задуманного безнадежно устареет. Ведь каждая музейная экспозиция сегодня воспринимается нами не только как источник информации, она сродни произведению экспозиционного искусства, в создании которого принимает участие множество людей. От каждого из них зависят ее успех, популярность.

– А что за история произошла с каретником, примыкающим к музею?

– Музейщики давно вынашивали идею, что восстанавливать нужно не просто один дом, а всю родовую усадьбу семьи Чеховых. Об этой усадьбе можно много интересных историй рассказать. К сожалению, утрачена лавка Митрофана Егоровича, на ее месте сейчас кирпичный дом, и вернуть ее уже невозможно. Но остались ледник, застроенный сараями, колодец, здание каретника, или амбара. Нам еще предстоит это всё осмыслить. Для того, чтобы дом жил, нам нужно эту историю завершить.

Первые две квартиры в этом каретнике были выкуплены с помощью крупного российского бизнеса. Думали, что удастся выкупить все квартиры, но возникли сложности в переговорах с одним из жильцов. Немало усилий приложила наш директор Е.В. Липовенко для того, чтобы привлечь внимание власти к решению проблемы музеефикации всей усадьбы. Весомую поддержку оказал глава администрации Таганрога А.Е. Фатеев. Он лично обратился к благотворителям с просьбой о выделении дополнительных средств.

Сегодня можно говорить о том, что в Таганроге будет музеефицирована вся родовая усадьба семьи Чеховых!

– Можно сказать, что у проекта будет продолжение?

– История этого места в городе еще не рассказана полностью. Когда мы ее расскажем, можно будет говорить о завершении создания Чеховского литературно-мемориального комплекса в Таганроге.

Интервью вела Майя Кравченко, фото Анатолия Ивашова