В Таганроге раненый на боевом задании участник СВО получил выплату по решению суда

В Таганроге прокуратура в суде защитила права участника СВО, которому отказали в единовременной выплате, положенной после ранения, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Во время проверки выяснилось, что мужчина проходил военную службу в зоне проведения СВО, был ранен во время боевого задания. Однако региональное министерство труда и соцразвития необоснованно отказало ему в предоставлении положенной меры поддержки. Тогда прокуратура обратилась с иском в суд.

«Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены», — сообщает источник.

Сейчас боец получил единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей.

Фото из архива