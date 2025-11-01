Прокуратура Таганрога в суде защитила права инвалида

Жителю Таганрога не в полном объеме выплачивалась пенсия по инвалидности.
Прокуратура Таганрога провела проверку соблюдения федерального законодательства по обращению местного жителя.
В ходе проверки установлено, что мужчина страдает тяжелым хроническим заболеванием. Ранее он обращался в городское отделение Соцфонда по вопросу получения пенсии по инвалидности. После этого мера соцподдержки была назначена, однако выплаты производились не в полном объеме.
«Прокуратура защитила права мужчины в судебном порядке. Судом исковые требования удовлетворены. Размер пенсии определен в соответствии с законом, произведен перерасчет», — сообщает областное надзорное ведомство.
Ранее мы рассказывали, что в Таганроге раненому бойцу СВО получить положенную выплату помогла прокуратура.
Фото из архива