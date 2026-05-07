В Таганроге работников связи, телевидения и радиовещания поздравили с профессиональным праздником

Уважаемые работники связи, телевидения и радиовещания! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Изобретение Александра Попова стало первым глобальным средством массовой информации, для которого не существует границ. Радио подарило нам возможность мгновенно передавать информацию на огромные расстояния и задало новые рамки мобильности, которые до сих пор лежат в основе всех технологий связи. И сегодня мы уже не представляем свою жизнь без радио и телевидения, мобильной связи и Интернета, без многих приборов, которые работают с помощью радиосигнала.

Все эти достижения были бы невозможны без преданных своему делу ученых и изобретателей, а также высококлассных специалистов, которые не только разрабатывают новые технологии, но и внедряют их в повседневную жизнь. Таганрог по праву гордится своими связистами. Именно здесь передовые цифровые технологии получили широкое распространение благодаря таланту и профессионализму местных специалистов, чья деятельность находится на стыке сложной техники и творчества, требует глубоких знаний и острой интуиции. А в нынешних непростых условиях на работниках связи лежит особая ответственность, ведь современная телекоммуникационная инфраструктура – это то, что объединяет страну, обеспечивает мирную жизнь и безопасность наших граждан.

Спасибо вам за вклад в развитие коммуникаций! Желаем новых трудовых успехов и личных достижений, неиссякаемых сил, вдохновения и, конечно же, устойчивой и бесперебойной связи!

Светлана Камбулова, глава города Таганрога

Роман Корякин, председатель городской Думы Таганрога

