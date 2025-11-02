В Таганроге проводится поэтапная работа по установке уличного освещения

Установить новое оборудование для уличного освещения в Таганроге необходимо на 200 км автодорог.

«На встречах с жителями, в комментариях часто и справедливо задают вопросы о недостаточном уровне освещения на улицах и тротуарах. Безопасность пешеходов и автомобилистов, действительно, зависит от качественного освещения», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

Какова текущая ситуация? Общая протяженность дорог в городе — 550 км, из них оборудовано уличным освещением лишь 350 км, 200 км требуют установки нового оборудования.

Какие меры принимаются? МКУ «Благоустройство» разработало долгосрочный план действий: составлен подробный график реконструкции сети уличного освещения, готовится масштабная программа модернизации освещения на ближайшие четыре года.

«Что касается тротуаров, то здесь необходим поэтапный подход: проектирование и подготовка документации, прохождение государственных экспертиз, монтаж оборудования. Работы по освещению тротуаров планируем включить в общую программу развития уличного освещения ориентировочно в ближайшие пять лет», — добавила глава Таганрога.

МКУ «Благоустройство» поэтапно проводит работу по освещению города. Так, по переулку Украинскому установлены опоры и смонтирована линия уличного освещения. Подключены 4 новых современных светильника на участке от улицы Шевченко до улицы Пушкинской.

По адресу: ул. Маршала Жукова, 2Б, около сквера, установлена новая опора освещения и 6 современных светильников.

В ходе регулярного мониторинга городских улиц специалисты заметили неполадки в работе подсветки на кольце «Родина» по улице Маршала Жукова. Оперативно приняты меры — заменены два неисправных прожектора мощностью 150 Вт.

«Обеспечение необходимого уровня освещённости — это не только техническое обязательство, но и важнейшая мера для комфортной и безопасной городской среды. Работа продолжается», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой