В Таганроге отремонтировали аварийную остановку в районе 26-го магазина

На остановочный павильон, крыша которого вот-вот рухнет, жаловались горожане.

В ответ на жалобы городские власти пояснили, что эта остановка не состоит на балансе муниципалитета, но все равно будет приведена в порядок.

«Остановочный павильон рядом с ул. Транспортной, 129 (26-й магазин) успешно отремонтирован. Благодаря привлеченным внебюджетным средствам объект обновлён и стал значительно удобнее для пассажиров», — информирует администрация Таганрога.

Кроме того, дополнительно выполнено важное мероприятие. Специалисты производственного участка МКУ «Благоустройство» провели отсыпку аварийно опасных участков вблизи остановки, что повысило безопасность дорожного движения.

Также было установлено специальное защитное устройство — полусферическое ограждение, обеспечивающее дополнительную защиту пешеходов и сохранность имущества.

Фото: администрация Таганрога