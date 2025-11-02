Главная » Благоустройство

В Таганроге отремонтировали аварийную остановку в районе 26-го магазина

На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

На остановочный павильон, крыша которого вот-вот рухнет, жаловались горожане.

Благоустройство

В ответ на жалобы городские власти пояснили, что эта остановка не состоит на балансе муниципалитета, но все равно будет приведена в порядок.

«Остановочный павильон рядом с ул. Транспортной, 129 (26-й магазин) успешно отремонтирован. Благодаря привлеченным внебюджетным средствам объект обновлён и стал значительно удобнее для пассажиров», — информирует администрация Таганрога.

Кроме того, дополнительно выполнено важное мероприятие. Специалисты производственного участка МКУ «Благоустройство» провели отсыпку аварийно опасных участков вблизи остановки, что повысило безопасность дорожного движения.

Также было установлено специальное защитное устройство — полусферическое ограждение, обеспечивающее дополнительную защиту пешеходов и сохранность имущества.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге на остановках общественного транспорта появился бесплатный Wi-Fi.

Фото: администрация Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога остановочные павильоны ремонт транспорт
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru