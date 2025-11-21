В Таганроге проверили работу пассажирского транспорта на пяти маршрутах

21 ноября управление транспорта Таганрога по поручению главы города Светланы Камбуловой провело проверку выполнения объемов транспортной работы на линии по маршрутам маршрутов №№ 14, 35, 13, 5 и 77.
В ходе проверки выявлено не выполнение рейсов и нарушение расписания движения по маршруту № 14.
«По результатам проверок составлены акты. К транспортной организации ООО «Пассажиртранс», не исполняющей условия муниципального контракта, будут применены штрафные санкции», — информирует администрация Таганрога.
По остальным маршрутам нарушений выявлено не было. Автобусы отправлялись с остановочного пункта «пл. Авиаторов» согласно утвержденному расписанию.
Фото: администрация Таганрога
