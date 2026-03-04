Главная » Город

В Таганроге прошёл плановый рейд по отлову безнадзорных собак

Семь собак отловлены на четырёх улицах Таганрога 3 марта.

В Таганроге 3 марта состоялся плановый рейд по отлову безнадзорных животных. Специалисты МКУ «Благоустройство» работали по адресам, поступившим от горожан.

В результате было отловлено семь собак на улицах Инструментальной, 2а; в 1-м Новом переулке, 20; на улице Сергея Лазо, 1/1; а также на территории школы-интерната по улице Ломоносова, 97. При этом по другим заявленным адресам – у школы №2 на улице Кирова, 2 и на улице Лизы Чайкиной, 70 – безнадзорных животных в момент объезда обнаружено не было.

Отдельно была проверена ситуация в Комсомольском переулке (дома 51-98). Здесь были замечены собаки с ушными клипсами, что говорит об их участии в программе «Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат» (ОСВВ). Признаков немотивированной агрессии у этих животных специалисты не выявили.

В МКУ «Благоустройство» напомнили, что приём заявок на отлов через социальные сети не ведётся. Это связано с требованиями по защите персональных данных заявителей.

«Для оформления обращения, которое требует указания контактной информации, необходимо звонить по телефону: 8 (8634) 43‑14‑06», – пояснили в учреждении.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге за неделю отловили 11 безнадзорных собак на городских улицах.

