В Таганроге прошли соревнования по художественной гимнастике, мини-футболу, волейболу и бильярду

В минувшие выходные в Таганроге кипела спортивная жизнь, в городе одновременно прошли соревнования по художественной гимнастике, мини-футболу, волейболу и бильярду.

Центральным событием стал девятый турнир по художественной гимнастике «Южаночка», который состоялся во Дворце спорта «Прибой». В соревнованиях приняли участие более 600 юных гимнасток из Ростовской области, Краснодарского края, Москвы, Ставропольского края, Донецкой и Луганской народных республик, а также других регионов.

Параллельно на стадионе «Торпедо» прошел муниципальный этап Спартакиады Дона — 2026 по мини-футболу среди мужских команд. В спортивном зале «Молекула» за выход в финал боролись женские и мужские команды по волейболу. Победители муниципального этапа отправятся в Ростов, где в сентябре состоится финал Спартакиады. Среди мужских волейбольных команд первое место занял АО «НКБ ВС», второе — сотрудники структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации Таганрога, третье — филиал ПАО «ТМК» Таганрогский металлургический завод. У женщин первое место у филиала ПАО «ТМК» Таганрогский металлургический завод, второе — у сотрудников администрации, третье — у сборной ветеранов спорта.

Также в эти выходные прошел турнир по бильярду на Кубок главы города. В нем участвовали спортсмены из Таганрога, Ростова-на-Дону, Москвы, Донецка, Луганска, Бердянска и Элисты. Организаторы отмечают, что количество участников турнира растет с каждым годом.

Глава города Светлана Камбулова поздравили участников, призеров и победителей всех турниров.

«Таганрог снова доказал, что он — город настоящих чемпионов. Желаю всем новых ярких побед и уверенного движения вперед, к новым вершинам», — подчеркнула она.

Ранее мы рассказали, что 700 болельщиков посетили в Таганроге матч между ФК «Шахтер» и ФК «Севастополь».

