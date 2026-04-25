700 болельщиков посетили в Таганроге матч между ФК «Шахтер» и ФК «Севастополь»

Поединок между футбольными командами из ДНР и Крыма закончился нулевой ничьей.

25 апреля на стадионе «Форте Арена» состоялся центральный матч пятого тура чемпионата России по футболу Второй лиги, Дивизиона Б. Донецкий «Шахтер», выступавший на домашнем поле, принимал лидеров турнирной таблицы — ФК «Севастополь». Игра выдалась напряженной и богатой на события, несмотря на отсутствие забитых мячей.

Обе команды с первых минут не желали уступать инициативу. Зрители стали свидетелями острой индивидуальной борьбы, опасных моментов у ворот, желтых карточек и нереализованных голевых шансов.

Особо стоит отметить игру вратаря «Шахтера» Адама Шиханматова, который совершил несколько великолепных сейвов, сохранив ворота в неприкосновенности. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Конечно, наша максимальная задача — победа. Но мы на правильном пути, видно, что рисунок игры и взаимодействие игроков становятся лучше. Я доволен сегодня парнями. Ни к кому никаких претензий нет. Особая благодарность — нашим болельщикам, которые горячо поддерживали команду, это тоже повлияло на результат», — прокомментировал итоги матча главный тренер ФК «Шахтер» Виктор Коваленко.

Председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин, посетивший «Форте Арена», отметил, что несмотря на нулевую ничью, футбол получился живым и интересным. И добавил, что за ходом матча наблюдали более 700 болельщиков.

По итогам пятого тура «Шахтер» занимает четвертое место среди 16 команд.

Следующий домашний матч в Таганроге донецкий «Шахтер» проведет 8 мая с ФК «Ростов-2». Начало поединка в 15 часов.

Фото: страница ФК «Шахтер» Вконтакте

