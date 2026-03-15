В Таганроге прошла международная конференция по инклюзивному образованию

Факультет психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) на собственной базе провел Х (юбилейную) международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования детей и молодёжи».

Программа включала пленарное и секционные заседания, а также благотворительную выставку-ярмарку работ детей с ОВЗ и инвалидностью организаций — социальных партнёров Таганрогского института имени А.П. Чехова «Ярмарка Добра-2026».

Участники мероприятия в смешанном формате представили содержательные доклады, по ряду актуальных вопросов развернулись оживлённые дискуссии.

Особый интерес вызвали мастер-классы, организованные практическими специалистами, диалог с которыми способствовал активному обсуждению перспектив дальнейшего сотрудничества и внедрения новых форматов взаимодействия в образовательной практике.

Ранее педиатр из Таганрога с 50-летним стажем Валентина Кравченко рассказала о своем пути в медицину.

Александр Макаров

Фото с официальной страницы ВКонтакте Факультета психологии и социальной педагогики ТИ имени А.П. Чехова